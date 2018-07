Corinthians espera ter elenco fechado antes da Florida Cup

A diretoria e comissão técnica do Corinthians apontam a agilidade para montar o elenco como um dos motivos do sucesso para essa temporada. Por isso, a ordem é repetir o que foi feito neste ano e a expectativa é que o elenco esteja praticamente definido antes da viagem para a Florida Cup.

O Corinthians estreia no torneio internacional dia 10 de janeiro, contra o PSV. Até lá, o técnico Fábio Carille quer ter definido quem saiu e chegou para dar início a montagem da equipe e entrosá-la o quanto antes. “Eu senti que poderia esperar mais do elenco pela forma que eles se comportaram na Florida Cup. E foi um período importante para conhecer melhor o elenco”, disse o treinador.

Neste ano, o primeiro jogo do Corinthians na Florida Cup ocorreu dia 18 de janeiro. Daquele dia para a sequência da temporada, entraram no time apenas Pablo e Jadson (chegaram no fim de janeiro) e o atacante Clayson (contratado após o Paulistão). Os demais atletas já estavam no grupo. Vale lembrar que Maycon e Guilherme Arana não viajaram para os EUA pois estavam com a seleção brasileira sub-20.

Em relação ao time que enfrentou os holandeses, deixaram o clube antes do término da temporada, Yago (Ponte Preta), Cristian (Grêmio), Guilherme (Atlético-PR) e Marlone (Atlético-MG). Os três primeiros entraram no decorrer da partida e Marlone foi titular.

Até o momento, certo é que o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o zagueiro Pablo não ficarão. O primeiro, inclusive, já está na Espanha e deve assinar contrato com o Sevilla hoje. Cássio, Balbuena, Maycon, Romero e Jô foram sondados e ainda não tem futuro definido.

O diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, assegurou que o clube não passará por desmanche, entretanto, admite a possibilidade de perder até “quatro ou cinco titulares”, como já disse algumas vezes.

Por outro lado, o clube busca reforços. O zagueiro Marllon, da Ponte Preta, o volante Renê Júnior, do Bahia, e o atacante Júnior Dutra, do Avaí, têm conversas encaminhadas. O lateral-esquerdo Marcelo Hermes, do Benfica, está sendo estudado.