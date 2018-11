Corinthians está apalavrado com Carille e acerto deve sair nesta semana

O Corinthians está apalavrado com o técnico Fábio Carille para a próxima temporada. O treinador deve voltar comandar a equipe em 2019. Na quarta ou quinta-feira desta semana, o diretor de futebol do time paulista, Duilio Monteiro Alves, se reunirá com o empresário de Carille, Paulo Pitombeira, para formalizar o acordo.

Falta agora o Corinthians pagar a multa de US$ 700 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) e o treinador rescindir contrato com o Al-Wehda, da Arábia Saudita - em maio, Carille deixou o time alvinegro e assinou por duas temporadas com a equipe árabe.

Jair Ventura ainda comandará o Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, às 17h, contra o Grêmio, em Porto Alegre. O atual treinador do time paulista, no entanto, deixará o clube com números muito ruins. Em 18 jogos, foram quatro vitórias, cinco empates e oito derrotas, aproveitamento de 31,3%.

Oficialmente o Corinthians não confirma o acerto, que deverá ser anunciado apenas após o término do Brasileirão, provavelmente na segunda-feira. Após o empate contra a Chapecoense em casa, no domingo, o diretor de futebol, Duílio Monteiro Alves, negou que Carille estava acertado.

"O Corinthians já colocou uma nota sobre isso. O Jair tem contrato e a gente tem um jogo importante, o último do Campeonato Brasileiro e o Corinthians precisa buscar a vitória", disse. "O Fabio fez um grande trabalho quando esteve aqui, conquistou três títulos. Sempre que o Corinthians estiver em um mau momento ele vai ser sempre pedido", prosseguiu.

A expectativa é que Carille chegue para receber salário em torno de R$ 500 mil e traga junto com ele a comissão técnica que levou para o futebol árabe. Estão com o treinador no Al-Wehda o preparador de goleiros Mauri Lima, o preparador físico Walmir Cruz, o observador técnico Mauro da Silva além do auxiliar técnico Leandro da Silva.