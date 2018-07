Corinthians está perto de acerto com o zagueiro Balbuena

O Corinthians pode acertar nesta terça-feira a contratação do zagueiro Balbuena, do Libertad. O clube vai pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 6 milhões). Os dirigentes paraguaios já dão a saída do jogador como certa e aguardam apenas a garantias de pagamento para oficializar o negócio.

Balbuena chega a pedido de Tite para ocupar a vaga de Gil, vendido para o Shandong Luneng, da China. Vice-campeão da Libertadores pelo Nacional, do Paraguai, em 2014, Balbuena tem 24 anos e desde o ano passado passou a ser convocado pela seleção paraguaia com frequência.

Se for contratado, o zagueiro será o terceiro paraguaio no elenco corintiano, que já conta com o atacante Romero e o volante Gustavo Viera. “Balbuena tem qualidade para jogar aqui, é jogador de seleção”, elogiou Romero.

Depois de perder seis titulares da campanha do título do campeonato brasileiro, o Corinthians contratou outros seis jogadores: Douglas, Vilson, Moisés, Marlone, Guilherme e Alan Mineiro. Já treinam com o elenco Willians, André e Giovanni Augusto, mas a diretoria ainda não confirmou a contratação do trio.