Corinthians está perto de anunciar a contratação do zagueiro Marllon, da Ponte

Após acertar a contratação do volante Ralf - na verdade o seu retorno - e do atacante Matheus, do ABC, o Corinthians está próximo de anunciar mais um reforço. O clube acertou os valores para contar com o zagueiro Marllon, que está na Ponte Preta e pertence ao Cianorte-PR. O jogador deve assinar contrato até esta quarta-feira.

A diretoria corintiana deve desembolsar R$ 1 milhão para comprar os 50% dos direitos econômicos do zagueiro. A outra metade seguirá com o time paranaense. Não se sabe ao certo, mas, provavelmente, o time de Campinas (SP) vai receber uma parte deste negócio. O Corinthians fez a primeira investida para contratá-lo ainda em 2017, mas a negociação só evoluiu após Andrés Sanchez assumir como presidente, na semana passada.

Marllon Gonçalves Jerônimo Borges é natural do Rio de Janeiro. Com passagens pelas categorias de base de Cruzeiro e Bangu, foi revelado no Flamengo e passou por Duque de Caxias-RJ, Boavista-RJ, Rio Claro-SP, Santa Cruz, Capivariano-SP e Atlético Goianiense, onde se sagrou campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2016. Naquela temporada foi considerado um dos melhores jogadores do setor.

Na Ponte Preta, Marllon rapidamente virou titular e é um dos atletas mais respeitado pelos torcedores. No entanto, perdeu espaço após o técnico Eduardo Baptista assumir o comando. No início da temporada de 2018, não foi utilizado em nenhuma partida no Campeonato Paulista ou na Copa do Brasil.