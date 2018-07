Corinthians está perto de anunciar lateral-direito do Bragantino

SÃO PAULO - Para suprir um buraco no elenco, a diretoria do Corinthians, às pressas, foi atrás de um lateral-direito. Diego Macedo, de 26 anos, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Bragantino, deve assinar contrato nos próximos dias. Foi uma solução emergencial para dar mais uma opção ao técnico Tite, que tenta efetivar Edenílson como segundo volante, mas não consegue porque Alessandro está machucado.

"Não está finalizada (a contração), mas acredito que nos próximos dias a gente vai acabar acertando com ele", disse o diretor de futebol Roberto Andrade. O Bragantino, parceiro do Corinthians, facilitou a contratação de Diego Macedo. O clube do interior já negociou vários jogadores com o time alvinegro - alguns exemplos são o volante Paulinho (no Tottenham), o goleiro Felipe (hoje no Flamengo) e o atacante Romarinho.

O prazo para inscrever jogadores que atuam no Brasil termina no dia 4 de outubro. Essa deve ser a última contratação do Corinthians para o restante da temporada.

Roberto de Andrade confirmou que o Corinthians deverá atuar em Mogi Mirim (SP) diante de Bahia e Atlético Paranaense. O clube foi punido com a perda de mando de campo em quatro jogos por causa da briga de torcedores na partida contra o Vasco, em Brasília, no dia 25 de agosto.