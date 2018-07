Corinthians está perto de anunciar volante Bruno Henrique, ex-Lusa

SÃO PAULO - O Corinthians confirmou nesta quinta-feira que está em negociação com o Londrina para contratar o volante Bruno Henrique, que disputou a última edição do Campeonato Brasileiro pela Portuguesa. O clube paulista pretende adquirir em definitivo o jogador, de 24 anos, que despertou o interesse do São Paulo e do Grêmio, e esteve próximo de acertar a sua contratação nas últimas semanas. O Londrina já confirmou a venda do jogador por cerca de R$ 1,5 milhão. "O Corinthians fez uma proposta que atendia nossas expectativas e comprou o jogador", afirmou João Severo, supervisor do Londrina, ao jornal Zero Hora.

Bruno Henrique chamou a atenção no último Campeonato Paranaense pelo Londrina e depois foi cedido para a Portuguesa, sendo titular durante o Brasileirão. No momento, o Corinthians negocia a aquisição de 50% dos direitos econômicos do jogador pertencentes ao clube paranaense. Os outros 50% seguiriam sendo de um grupo de empresários de Londrina.

Além de Bruno Henrique, o Corinthians se movimenta no mercado para se reforçar com outros jogadores. E há a expectativa para que a contratação do lateral-direito Fagner seja confirmada até esta sexta-feira.

Já a chegada de Maicosuel ao clube pode demorar mais alguns meses, pois, de acordo com o jornal esportivo italiano Gazzetta dello Sport, a aquisição do volante/lateral-direito Edenilson pela Udinese, que cederia o meia brasileiro como parte do pagamento, pode acontecer apenas após o encerramento da temporada 2013/2014 do futebol europeu.

Se negocia a chegada de reforços, o Corinthians também confirmou a liberação de vários jogadores que estão fora dos planos do técnico Mano Menezes. O volante William Arão, que atuou por empréstimo pela Portuguesa em 2013, foi cedido para a Chapecoense. Já o lateral-esquerdo Igor, que não conseguiu se firmar no time último ano, foi emprestado ao Sport.

Além disso, o Corinthians acertou o empréstimo de três jogadores para a Portuguesa. O meia Giovanni, que foi cedido para a Ponte Preta no ano passado, o volante Gomes e o zagueiro André Vinícius. Os três jogadores nem participaram da reapresentação do elenco corintiano, no início desta semana, após o período de férias.