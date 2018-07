Corinthians está perto de contratar atacante Elton, ex-Vasco

SÃO PAULO - O presidente em exercício do Corinthians, Roberto de Andrade, revelou nesta quarta-feira que está fechando a contratação do atacante Elton, que defendeu o Vasco nesta temporada e tem os direitos ligados ao Olé Brasil, clube do interior de São Paulo. Segundo o dirigente corintiano, estão faltando "detalhes" para finalizar o negócio.

"Nós estamos conversando com o Elton e com seus empresários. Acredito que é um jogador que vai fazer parte do nosso elenco para 2012. Estamos finalizando", contou Roberto de Andrade, em entrevista à rádio Estadão ESPN. Ele também explicou que o Corinthians está comprando os direitos econômicos do atacante, mas não deu detalhes do negócio.

Se o negócio for realmente fechado, Elton será mais uma opção no recheado ataque corintiano, que conta também com Liedson, Adriano, Willian, Jorge Henrique e Emerson. Mas Roberto de Andrade, que ocupa a presidência do Corinthians após o pedido de licença de Andrés Sanchez, disse que a intenção do clube é justamente ter um elenco "extenso".

"É importante o Corinthians ter um elenco grande, porque você vai participar de uns 70 jogos em 2012. Se você não tiver um elenco extenso, você vai ter muita dificuldade. Por isso, estamos procurando ter um elenco extenso em todas as posições", afirmou Roberto de Andrade, ressaltando que Elton é "um jogador de grande qualidade."

O dirigente também mostrou otimismo na tentativa corintiana para contratar o meia argentino Montillo, apesar do Cruzeiro relutar em vender o jogador. "É uma negociação. Acho que eles (dirigentes cruzeirenses) estão fazendo o papel certo. Estamos conversando e acredito que vamos chegar num final feliz", avisou Roberto de Andrade.