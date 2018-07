Corinthians está perto de renovar com volante Ralf, afirma diretor

O diretor adjunto de futebol do Corinthians, Eduardo Ferreira, afirmou nesta segunda-feira que o clube está perto de garantir a renovação com o volante Ralf. Segundo o dirigente, a diretoria conseguiu equilibrar as finanças e agora tem condições tanto de manter peças importantes do elenco, como de conseguir pagar em dia os vencimentos de todos os atletas.

"Com a saída de alguns atletas, nós controlamos a folha salarial. Todos os departamentos do clube estão sendo enxugados e vocês podem ter certeza que o Roberto (de Andrade, presidente do Corinthians) junto com o Emerson Piovezan, diretor financeiro, vão deixar o clube em ordem até o final da gestão", disse Ferreira em entrevista ao canal ESPN.

Com as finanças resolvidas, o clube está perto de conseguir renovar contrato com o volante Ralf, jogador identificado da torcida por estar há bastante tempo no time. "Na semana passada conversamos com o empresário, foi uma conversa boa, evoluiu. Vamos aguardar os próximos dias e quem sabe nesta semana ou na semana que vem nós teremos uma definição", afirmou.

Ferreira explicou que a sequência de jogos impediu a diretoria de se reunir com o volante para conversar sobre a renovação, mas que após uma reunião, o Corinthians aceitou propor um contrato mais longo do que de apenas uma temporada, como feito anteriormente. "Prolongamos este prazo e vamos esperar os próximos dias para ter uma definição. Mas está perto e espero que em breve possamos resolver essa situação."