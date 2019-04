Corinthians está pessimista com a possibilidade de contar com Junior Urso na final

O Corinthians não deve contar com Junior Urso na decisão do Campeonato Paulista, contra o São Paulo. O volante ainda sente dores na região da virilha e passará por exames, mas o pessimismo no clube sob a condição do jogador é grande e a chance de recuperação até domingo parece cada vez menor.

Titular absoluto de Fábio Carille, Urso sentiu a contusão durante o primeiro jogo da final. Em seu lugar, entrou Richard, que também é o mais cotado para começar jogando no domingo, caso ele realmente não tenha condições de jogo.

Desde então, o jogador vem fazendo tratamento, mas a tendência é que ele não fique nem mesmo no banco de reservas. No sábado, o volante passará por um teste no CT Joaquim Grava para saber se terá condições de jogo.

Por outro lado, Danilo Avelar está recuperado de dores no joelho esquerdo e retornará ao time, no lugar de Carlos. Na quinta-feira, o lateral participou dos treinamentos normalmente.