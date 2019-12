Corinthians está próximo de negociar Junior Urso com time dos Estados Unidos

O volante Junior Urso pode deixar o Corinthians nos próximos dias. O clube alvinegro recebeu uma proposta do Orlando City de US$ 900 mil (cerca de 3,4 milhões) por um contrato de quatro anos.

A informação inicial foi publicada pela Fox Sports e confirmada pelo Estado. Junior Urso assinou em fevereiro contrato de três temporadas com o Corinthians e multa rescisória no valor de US$ 1 milhão (R$ 4 milhões). O clube norte-americano estaria disposto a pagar pela contratação além da multa.

Junior Urso, de 30 anos, fez uma temporada irregular pelo Corinthians. Foi contratado junto ao Guangzhou R&F, da China, a pedido do técnico Fábio Carille. Ele teve um início promissor durante a disputa do Campeonato Paulista, quando prometeu marcar um gol a cada três jogos.

Mas durante o Campeonato Brasileiro sofreu com lesões, caiu de rendimento e chegou a ficar no banco de reservas. Em 2019, ele disputou 57 jogos e marcou sete gols. Mesmo com a transferência, o clube alvinegro ainda ficará longe de bater a meta de faturar R$ 44 milhões com venda de jogadores. O número hoje, ainda não confirmado pelo Corinthians, gira em torno de R$ 20 milhões.