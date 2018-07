Corinthians estreará nova camisa no clássico com o Palmeiras

O Corinthians disputará o clássico de domingo, diante do Palmeiras, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro, de roupa nova. E no primeiro "dérbi" em sua moderna nova casa, o Itaquerão, a equipe utilizará uma camisa diferente, listrada, inspirada no uniforme utilizado há 40 anos, durante a década de 70.

A primeira camisa será predominantemente branca, mas com finas listras verticais pretas, como a utilizada na década de 70, considerada uma das mais bonitas da história do clube. Além disso, o uniforme terá gola V e em ambos os lados das mangas haverá duas listras pretas.

"Desde 2003, a Nike e o Corinthians escrevem novos capítulos da história do futebol nacional, e dessa vez não é diferente. É uma honra lançar os novos uniformes para a temporada aliando o que há de melhor em tecnologia para performance, com uma homenagem à história e tradição do clube", disse Henry Rabello, vice-presidente de marketing da Nike do Brasil.

A segunda camisa é mais parecida com a usada tradicionalmente, predominantemente preta com listras verticais brancas. Os dois uniformes estarão disponíveis em duas versões: uma idêntica à dos jogadores, ao preço sugerido de R$ 349,90, e uma para torcedores, ao preço sugerido de R$ 229,90.