Corinthians estreia com casa cheia no Campeonato Paulista

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista neste domingo à tarde contra o XV do Piracicaba, no Itaquerão, como candidato ao título e também como grande favorito para ter a melhor média de público da competição. O clube vem vendendo ingressos do Estadual desde outubro (antes mesmo de saber quem seriam os seus adversários) e já comercializou 150 mil entradas para as partidas que serão disputadas em seu estádio.

Isso significa que, mesmo se não vender mais nenhum ingresso, o Corinthians já tem garantida uma média de quase 19 mil pagantes para cada uma das oito partidas da primeira fase do Paulista que fará em Itaquera. No ano passado a média de público do alvinegro no Estadual foi de 29 mil torcedores.

Os ingressos para o Paulista foram colocados à venda no ano passado como parte de pacotes de bilhetes que também incluíam partidas do Campeonato Brasileiro de 2015. Cada pacote era composto por três ingressos (um do Nacional e dois do Estadual). Assim, junto com os últimos três jogos do Brasileiro que o time disputou no Itaquerão (Coritiba, São Paulo e Avaí) foram comercializadas entradas para seis partidas do Paulista (XV de Piracicaba, Capivariano, São Paulo, Oeste, Linense e Ituano). Na sequência o clube abriu a venda para mais dois jogos no Estadual, contra Ponte Preta e Novorizontino.

O torcedor que optou por comprar os pacotes de ingressos no ano passado teve descontos de até 40%, além de ganhar pontos no Fiel Torcedor. O Corinthians possui hoje mais de 130 mil associados no programa. Como a capacidade do estádio é de 48 mil torcedores, os sócios com maior pontuação têm prioridade na compra antecipada. Em partidas da Libertadores, por exemplo, em que a procura é maior, é comum apenas os sócios mais “fiéis” conseguirem ingresso.

Por causa da venda antecipada, para o jogo de hoje e também para as partidas contra Capivariano (dia 11 de fevereiro) e São Paulo (dia 14) restam apenas ingressos para as áreas mais caras do Itaquerão. As entradas para os setores Norte e Sul já estão esgotadas.

Ciente de que a Fiel vai aparecer nos jogos em casa, o técnico Tite já pede um pouco de paciência para os fãs, porque muitos jogadores do time que foi campeão brasileiro já deram adeus ao clubes. “A expectativa é que a torcida entenda, ajude, dê carinho e apoio aos jogadores que estiverem em campo”, afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Felipe, Yago e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Rodriguinho, Romero e Lucca; Danilo. Técnico: Tite.

XV DE PIRACICABA: Bruno Brígido; Daniel, Sanches, Heitor e Julinho; Magal, Léo Salino e Aloísio; Henrique, Diney e Rodrigo. Técnico: Claudinho Batista.

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza.

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP).

Horário: 17h.

Transmissão: Globo.