Corinthians estreia contra o Botafogo em busca de feito histórico

O Corinthians recebe o Botafogo nesta quinta-feira, às 21h30, na arena em Itaquera, pela rodada inaugural do Campeonato Paulista. O clube alvinegro vai em busca do tetra consecutivo, feito que nenhuma equipe alcança há 101 anos. O único time a emendar uma sequência como essa foi o Paulistano, que venceu em 1916, 1917, 1918 e 1919.

"O Corinthians é o time a ser batido, é o atual campeão. Vamos mostrar esse favoritismo em campo com atitude. Tivemos evolução entre os dois jogos (da Florida Cup, nos EUA”, declarou o goleiro Cássio.

Para manter a hegemonia no Estado, o Corinthians tenta esquecer o final de temporada do ano passado. Para isso, demitiu o técnico Fábio Carille e trouxe Tiago Nunes. Também saíram o volante Junior Urso e o atacante Clayson, titulares em 2019. O novo treinador dispensou ainda dois veteranos vitoriosos, o volante Ralf e o meia Jadson.

Para compensar as perdas, o clube contratou quatro atletas. Desses, somente Luan será titular nesta noite. Sidcley ainda aprimora a forma física, Cantillo não foi regularizado e Davó ficará no banco de reservas. O time também não contará com o agora zagueiro Danilo Avelar. Ele está no departamento médico em recuperação de uma pubalgia e deve ficar quatro semanas afastado.

Comandado pelo técnico Wagner Lopes, o Botafogo não poderá contar com o lateral-esquerdo Guilherme Romão, que pertence ao Corinthians e fica impedido de ir a campo por questões contratuais. Além dele, o meia Gabriel Calabres e o atacante Francis, por questões burocráticas, também ficam de fora.

A grande baixa, portanto, é o meia Murilo. “É claro que o Murilo é um dos protagonistas do nosso time. E é claro que a gente sempre quer o melhor para o atleta e para o próprio grupo. A partir do momento que a gente não pode contar com o atleta nesse primeiro jogo, a gente deixa na mão da diretoria, tem gente capacitada cuidando disso”, disse Wagner Lopes.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X BOTAFOGO

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Pedro Henrique e Lucas Piton; Camacho, Richard e Luan; Ramiro, Boselli e Janderson. Técnico: Tiago Nunes.

BOTAFOGO: Darley; Caíque Sá, Reginaldo, Didi e Gílson; Willian Oliveira, Ferreira, Murilo Oliveira, Rafinha e Diego Cardoso; Gustavo Henrique. Técnico: Wagner Lopes.

Juiz: Luiz Flavio de Oliveira.

Local: Arena Corinthians.

Horário: 21h30.

Na TV: SporTV.