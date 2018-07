Corinthians estreia em casa contra time colombiano na pré-Libertadores

SÃO PAULO - A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu nesta terça-feira que o Corinthians estreará em casa na pré-Libertadores, mata-mata que a equipe paulista terá que disputar para ingressar na fase de grupos da principal competição do continente em 2011.

Após ficar em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, a equipe alvinegra terá que passar por um time colombiano ainda a ser definido - Independiente Santa Fá ou Once Caldas. Se entrar no Grupo 7, pega no primeiro jogo um clube paraguaio, também em casa.

Fluminense e Cruzeiro também debutam em seus domínios. Os cariocas, na chave 3, encaram o Argentinos Jrs. (ARG) no primeiro confronto. Já os mineiros, no mesmo possível grupo do Corinthians pegam uma equipe da Argentina.

Já Santos e Internacional começam fora de casa a busca pelo título da Libertadores. O clube da Vila Belmiro pega o Deportivo Táchira (VEN) no Grupo 5, enquanto o atual campeão continental joga contra um time equatoriano no Grupo 6.

Além disso, mais um time brasileiro disputará a pré-Libertadores, com estreia no Uruguai diante do Liverpool (URU). O Goiás ficará com a vaga caso vença a Copa Sul-Americana, mas, se o time goiano vacilar, o Grêmio herdará o posto, por ter ficado em quatro lugar no Brasileirão.

A Conmebol ainda não definiu datas e horários dos confrontos das Libertadores.