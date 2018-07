Corinthians estreia fora na Libertadores após mudança

Inicialmente, o atual vencedor do Campeonato Brasileiro iria atuar em casa na primeira rodada da fase de grupos. A tabela atualizada, que segue sem as datas definidas, coloca o Corinthians estreando diante de uma equipe paraguaia, que ainda está indefinida, fora de casa.

O local da partida de estreia do Vasco também foi alterado pela Conmebol. O time carioca, que está no Grupo 6 da Libertadores, vai disputar a sua primeira partida na próxima Libertadores em casa, contra o Nacional, do Uruguai. Assim, o campeão da última Copa do Brasil fará os dois primeiros jogos no Rio, mas vai disputar os últimos da fase de grupos como visitante. Garantido no Grupo 4, o Fluminense vai estrear contra o Boca Juniors, em casa, como determinado anteriormente.

Apesar das correções feitas pela Conmebol, a tabela do Grupo 1, que conta com o Santos e poderá ter o Internacional, coloca a equipe "Bolívia 2" atuando duas vezes, contra o time paulista e o "Peru 1" na quinta rodada. Atual campeão da Libertadores, o Santos fará sua estreia fora de casa, na Bolívia, contra um adversário ainda não definido.

Caso passe pela fase preliminar da Libertadores, o Flamengo, que enfrentará o Real Potosí, da Bolívia, vai estrear em casa no Grupo 2, ao contrário do apontado anteriormente. O possível duelo seria contra um adversário equatoriano, ainda indefinido. O Internacional encara um time colombiano na fase preliminar da Libertadores. Caso avance, estreia diante de um time peruano no Grupo 1.