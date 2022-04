Corinthians estreia na Libertadores na altitude boliviana a fim de espantar desconfiança

De volta à fase de grupos da Libertadores depois de quatro anos, o Corinthians faz sua estreia na competição mais importante do continente nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília). O time alvinegro joga na altitude de La Paz, na Bolívia, contra o Always Ready a fim de afastar a desconfiança da torcida, que ainda não viu o elenco estrelado deslanchar nas mãos de Vitor Pereira.

O Corinthians defende tabus na Bolívia. Campeão da Libertadores em 2012, o time alvinegro nunca perdeu para bolivianos no torneio - foram quatro vitórias e dois empates em seis partidas - e está invicto em estreias na fase de grupos neste século, com cinco vitórias e três empates. O último tropeço ocorreu em 2000, diante do América do México, por 2 a 0. Será o primeiro confronto entre as equipes por torneios continentais.

A delegação viajou para Santa Cruz de La Sierra, cidade somente 400 metros acima do mar, no fim da tarde desta segunda. Os atletas só foram para La Paz nesta terça, dia da partida. A intenção, com esse planejamento de uma passagem menor na capital boliviana, é mitigar os efeitos da altitude.

O estádio Hernando Siles, palco da partida, fica 3.600 metros acima do nível do mar. A seleção brasileira fez esse mesmo expediente antes de golear a Bolívia por 4 a 0 na semana passada, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Existe a expectativa pela reestreia do volante Maycon, de volta ao clube depois de quatro anos. Os desfalques são o lateral-direito Fagner, o zagueiro Raúl Gustavo, o meia Luan e o atacante Júnior Moraes, todos machucados. Vítor Pereira chegou a testar três zagueiros, mas deve usar João Pedro na vaga de Fagner, que se recupera de uma lesão na coxa.

Pela terceira vez classificado à Libertadores, o Always Ready se manteve invicto e marcou gols nos últimos três duelos como mandante no torneio, incluindo uma vitória diante de um brasileiro: 2 a 0 sobre o Internacional, no ano passado. A altitude, claro, joga a favor da equipe boliviana.

O Always Ready foi eliminado como lanterna na fase de grupos na última edição, mas não perdeu os dois duelos com o Internacional, que liderou a chave. Os bolivianos não vivem boa fase, visto que venceram apenas duas das sete partidas disputadas na temporada e ocupam apenas a 10ª colocação do torneio local.

"Loco" Abreu treinou a equipe neste ano, mas foi dispensado após quatro partidas e somente uma vitória. Eduardo Villegas, campeão boliviano com o clube em 2020, foi contratado para substituir o ídolo botafoguense. "Enfrentar equipes de tradição, como o Corinthians, é uma motivação", disse Villegas.

ALWAYS READY X CORINTHIANS

ALWAYS READY - Lucas Galarza; Adrián Martínez, Marc Enoumba, Enrique Flores e Denilson Choque; Alejandro Chumacero, Juan Carlos Arce, Gustavo Cristaldo e José Martínez; Rodrigo Ramallo e Marcos Riquelme. Técnico: Eduardo Villegas.

CORINTHIANS - Cássio, João Pedro, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz (Xavier), Maycon (Paulinho ou Cantillo) e Renato Augusto; Adson, Willian e Róger Guedes (Jô). Técnico: Vitor Pereira.

ÁRBITRO - Piero Maza (Chile)

HORÁRIO - 21h30

LOCAL - Estádio Hernando Siles, em La Paz.

TRANSMISSÃO - SBT e CONMEBOL TV.