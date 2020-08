Corinthians estreia no Brasileirão e busca aliviar pressão contra o empolgado Atlético-MG

O Corinthians começa o Campeonato Brasileiro já pressionado e com jogadores do seu elenco contaminados com o novo coronavírus - entre eles o zagueiro titular Gil. Depois de perder a final do Paulistão para o Palmeiras, o time alvinegro estreia contra o Atlético-MG, que vem confiante por ter superado o atual campeão Flamengo. O duelo será nesta quarta-feira, às 19h15, no Mineirão, pela segunda rodada.

O time faria seu primeiro jogo no Brasileirão no fim de semana passado. Mas, como estava envolvido na final do Estadual, o confronto diante do Atlético-GO foi adiado. Agora, a equipe busca reduzir a pressão e ganhar confiança.

O clube informou que o zagueiro Gil, que no sábado foi titular na decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, e o atacante Léo Natel testaram positivo, estão contaminados com o vírus e não viajaram a Belo Horizonte. Com isso, o uruguaio Bruno Méndez deve formar a zaga ao lado de Danilo Avelar. Assim, a retaguarda será quase toda composta por atletas que não vinham atuando como titulares. O clube também afirmou que um outro funcionário do departamento de futebol foi afastado das suas atividades por conta da infecção.

Depois do vice paulista, a sequência do time é desafiadora. Após o Atlético-MG, a equipe alvinegra pega o Grêmio, também fora de casa, no próximo sábado.

Um dos jogadores mais cobrados pela torcida, Luan é dúvida para o duelo. O atacante, alvo de protesto dos torcedores no CT por não ter cobrado uma das penalidades diante do Palmeiras, participou do último treino, mas ainda não é certo que jogará. Ele sente dores no tornozelo. Se não tiver condições físicas, deve ser substituído pelo chileno Araos. Fagner, por outro lado, é desfalque certo.

O jogador ficou em São Paulo para tratar o inchaço no tornozelo direito e dará lugar a Michel Macedo na lateral direita. No outro lado, Carlos Augusto também sente dores na coxa e o titular na lateral esquerda será Sidcley.

Embalado pela vitória na estreia, o Atlético-MG joga todas as suas fichas no Brasileirão. Assim, almeja um arrancada inicial que pode fazer a diferença na definição da briga pelo título nacional, que o time mineiro não conquista desde 1971.

A escalação deve ser parecida com a que Sampaoli mandou a campo no primeiro jogo, com algumas poucas mudanças. É provável que o argentino opte por uma formação mais ofensiva diante de um adversário que joga mais fechado, diferentemente do estilo de jogo do Flamengo.

Certo é que o treinador costuma ser imprevisível e raramente repete escalações, como salientam os próprios jogadores. Eles foram informados por Sampaoli que não haverá escalação fixa ou um único sistema de jogo, para sempre ter como se adaptar ao estilo dos rivais.

"A gente teve um período muito bom, agora, de treinamentos com essa pausa da pandemia e ele treinava toda semana os jogadores em posição diferente, times diferentes. Então a gente teve tempo para treinar isso. Todos estão preparados para essa mudança dele que a gente sabe que é normal, todo jogo ele modifica alguma coisa por questão do adversário", ressaltou Allan.

Allan deve ser um dos que serão mantidos na equipe. Titulares nas partidas anteriores à estreia no Brasileirão, o zagueiro Réver e os atacantes Keno e Marrony ficaram no banco de reservas no duelo no Maracanã e agora é possível que voltem a figurar entre os 11 iniciais. Também há a expectativa para a estreia do lateral-direito Mariano, contratado para esta temporada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X CORINTHIANS

ATLÉTICO-MG: Rafael, Mariano (Guga), Réver, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Nathan; Keno, Savarino e Marrony (Jair). Técnico: Jorge Sampaoli.

CORINTHIANS - Cássio; Michel Macedo, Bruno Méndez, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel, Éderson e Luan (Araos); Ramiro, Mateus Vital e Jô. Técnico: Tiago Nunes.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ).

HORÁRIO - 19h15.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte.