Corinthians estreia no Brasileiro, mas pensa na Libertadores

“Estamos num momento difícil e temos consciência disso.” A análise sincera e correta de Tite, às vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro, retrata a fase vivida pelo Corinthians. O jogo contra o Cruzeiro em Cuiabá ficou em segundo plano. A derrota para o Guaraní na Libertadores obrigou o técnico a escalar os reservas na partida de hoje – Cássio é a exceção.

“É difícil não pensar no jogo da volta”, diz o treinador, que viu sua equipe ir do céu ao inferno em apenas quatro meses. Os elogios (exagerados) deram lugar às críticas. Na Libertadores, o Corinthians precisa vencer por um placar de 3 a 0 para avançar às quartas de final. É um desafio maior do que o Cruzeiro, que, por motivo similar, terá time misto hoje.

Os principais jogadores de Tite descansam. Fábio Santos, Elias, Ralf, Renato Augusto, Jadson e Guerrero. Alguns ficam no banco hoje para apenas fazer número. Apesar de poupar seu time titular, Tite evita o rótulo “equipe reserva”. “Todos são tratados como equipe. Vou pegar um relato que fez o Vagner Love. Ele não jogou quarta e disse que estava demolido. Não participou e estava cansado.”

Love, principal contratação da temporada, ainda não emplacou. Fez apenas dois gols em 17 jogos e tem sido preterido até mesmo quando está no banco de reservas. Foi assim na derrota para o Guaraní a que Tite se referiu. Dracena e Cristian, as outras contratações do ano, começam jogando contra o Cruzeiro.

Cássio será titular porque, segundo Tite, a posição de goleiro exige sequência de jogos. Já Emerson Sheik é uma incógnita. A tendência é que jogue hoje porque não se sabe se ele terá condição de enfrentar o Guaraní – amanhã a Conmebol vai anunciar sua pena por causa da expulsão na derrota para o São Paulo.

Ele já cumpriu um jogo, mas poderia pegar gancho maior. O colombiano Mendoza vive a mesma situação. Tite treinou o time reserva dois dias seguidos no CT, principalmente o sistema defensivo, numa linha formada por Edílson, Dracena, Yago e Uendel. Cristian, o volante, protegeu a zaga.

O técnico sabe que é difícil dividir o elenco em duas competições, mas não abre mão do Campeonato Brasileiro. Tite quer largar bem, mesmo escalando suplentes. “O Brasileiro é um campeonato fora dos padrões normais, com um equilíbrio muito grande, nível muito grande, pelo menos 12 equipes que começam brigando lá em cima.”

O Corinthians foi campeão pela última vez em 2011, já com Tite no comando do time, montando o embrião daquela equipe que venceria a Libertadores e o Mundial em 2012.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro: Fábio; Maike, Bruno Rodrigo, Paulo André e Fabrício; Eurico, Henrique, Alisson e Gabriel Xavier; Marquinhos e Joel. Técnico: Marcelo Oliveira.

Corinthians: Cássio; Edílson, Edu Dracena, Yago e Uendel; Cristian, Bruno Henrique, Petros e Danilo; Emerson Sheik (Mendoza) e Vagner Love. Técnico: Tite.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Horário: 16 horas

Transmissão: Globo e Band.