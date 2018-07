Corinthians estreia nova terceira camisa contra o Santos

O Corinthians vai estrear uma terceira camisa no clássico com o Santos, domingo, às 16h, na Vila Belmiro, como parte da comemoração pelos 107 anos de fundação do clube, ocorrido no último dia 1.

A camisa tem um tom cinza escuro, com detalhes em laranja nas laterais e na gola e antes mesmo do Corinthians confirmar a veracidade do novo uniforme, a Nike, fornecedora de material esportivo do clube, começou a vender a camisa em sua loja online, no fim de julho.

Horas depois de ter divulgado antecipadamente o uniforme, a fornecedora retirou o link do ar, mas foi possível ver que o preço era de R$ 399. Com a confirmação do clube, a venda deve voltar a ser realizada já nesta quarta-feira.

O Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro com 50 pontos enquanto o Santos é o terceiro colocado com 38.