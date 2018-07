Corinthians evita desmanche e Carille diz que pode perder até dois jogadores

Um dos desafios do Corinthians até o fim da janela de transferências para o futebol europeu é conseguiu segurar seus principais jogadores e não prejudicar o trabalho de Fábio Carille, que está preocupado com o futuro. O treinador torce pela manutenção de seu elenco, mas admite que pode perder algumas peças. Entretanto, ele nega que vá existir um novo desmanche, como aconteceu nos últimos anos.

“O clube trabalha para ninguém sair agora. Se sair, vão ser dois, no máximo. Não será como aconteceu naquela vez da China (em 2016). Se continuar esse grupo, vamos buscar coisas grandes”, projetou o treinador, sem citar nomes de quem pode deixar o clube.

O técnico ainda explicou que novos reforços devem chegar já pensando em eventuais saídas de atletas. “Vamos supor que a gente não fique com o Fagner. Teremos que correr atrás de outro lateral. Então eu prefiro ter três aqui, brigando por posição, do que correr atrás de um depois”, explicou.

O atleta que tem o nome mais comentado para sair é Guilherme Arana. O lateral-esquerdo já foi sondado por vários clubes do Velho Continente. O último foi o Bordeaux, da França, que tentou contratá-lo oferecendo o zagueiro Pablo como parte do negócio. As conversas deram uma esfriada nos últimos dias, mas a transferência ainda pode ocorrer.

Outros nomes comentados são de Rodriguinho, Fagner e Balbuena. O zagueiro disse recentemente que ainda não recebeu qualquer oferta e que sua intenção é permanecer no clube. A diretoria não se manifesta publicamente, mas garante que fará de tudo para tentar manter o elenco pelo menos até o final da temporada.

Os dirigentes corintianos, por outro lado, estão preocupados com a condição financeira do clube e a venda de um atleta poderia dar uma equilibrada no caixa. Uma possibilidade seria acertar a venda de um atleta, tentar antecipar o valor da transação, mas liberar o jogador apenas no final da temporada.

Carille voltou a falar nesta terça-feira que se puder escolher, prefere não ter reforços e manter o elenco, do que ganhar novas opções, mas perder jogadores.