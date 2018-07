Corinthians exalta atuação defensiva diante do Vasco Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, neste sábado, no Pacaembu, os jogadores do Corinthians destacaram a importância de ter vencido um teste considerado importante para a preparação antes do Mundial, principalmente pela boa atuação da defesa. O setor recebeu atenção especial do técnico Tite, preocupado com os muitos gols de bola parada que o time vinha levando.