Corinthians fará carreata por SP a partir do meio-dia

Eles desfilarão em um trio elétrico ao lado do cantor Thiaguinho, autor da música "A Amizade é Tudo" que embalou a equipe no título do Mundial de Clubes e foi cantada pelos jogadores após o apito final do árbitro na vitória sobre o Chelsea, por 1 a 0, no último domingo, que garantiu a conquista.

A carreata seguirá pela Avenida Tiradentes, com passagens também pela Avenida Santos Dumont e a Praça Heróis da FEB. A delegação, então, ganha a Avenida Cruzeiro do Sul e parte para o acesso à Marginal na via local em direção ao Centro de Treinamentos, localizado na Rodovia Ayrton Senna.

Os torcedores não terão contato com os jogadores no aeroporto. A equipe não fará o desembarque pelo saguão do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, como de costume. Os trâmites alfandegários e o despacho de bagagens serão feitos pela Base Aérea de Cumbica, distante do aeroporto. A intenção é evitar confusão semelhante a do embarque para o Japão, quando a polícia precisou intervir.

"A Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos e a Polícia Federal, responsável pela segurança aeroportuária, em parceria com a Força Aérea Brasileira, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Prefeitura e Guarda Municipal de Guarulhos, informam que a saída da delegação do Sport Club Corinthians Paulista nesta terça-feira, 18 de dezembro, por volta das 7 horas da manhã, será realizada pelo Setor 1 - Portão Lago, conforme acordo entre a administração do GRU Airport e as autoridades de segurança pública", explicou a concessionária em nota.