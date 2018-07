Corinthians fará homenagem a Fábio Santos, sábado

Antes do jogo deste sábado, contra o Figueirense, em Itaquera, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Fábio Santos será homenageado pela diretoria do Corinthians. Após quatro temporadas no Parque São Jorge, o jogador vai defender o Cruz Azul, do México.

Contratado em 2011, Fabio Santos estreou no dia 30 de janeiro daquele ano, num empate em 2 a 2 com o São Bernardo, fora de casa. O lateral disputou 214 jogos, anotou 14 gols e conquistou cinco títulos: Brasileirão (2011), Copa Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012), Paulistão (2013) e Recopa Sul-Americana (2013).

Fábio Santos é o terceiro titular a deixar o Corinthians em menos de um mês. Antes dele, saíram do clube os atacantes Emerson e Guerrero (ambos foram para o Flamengo). O volante Petros, que era reserva, mas atuava com frequência, foi para o Betis, da Espanha.