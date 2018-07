Corinthians fará homenagem a Gylmar em jogo decisivo contra o Luverdense

SÃO PAULO - O Corinthians anunciou que fará uma homenagem ao ex-goleiro Gylmar dos Santos Neves, que morreu no último domingo, no jogo decisivo que o time fará contra o Luverdense, nesta quarta-feira, no Pacaembu, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O goleiro Cássio atuará com uma camisa que terá o nome do bicampeão do mundo das Copas de 1958 e 1962 estampado abaixo do número 12.

O ex-jogador foi enterrado na última segunda-feira e, com um quadro irreversível, estava internado desde o dia 8 deste mês no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, devido a uma infecção urinária e a um enfarte, de acordo com os médicos.

Eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes de 2012, Cássio destacou a importância de poder homenagear Gylmar, que por dez anos vestiu a camisa do Corinthians, pelo qual ganhou o Torneio Rio-São Paulo em 1952 e 1953, além dos estaduais de 1951, 1952 e 1954.

"É uma honra poder homenagear o Gylmar, um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. Ele é um ídolo eterno do Corinthians, marcou história por aqui e jogar com o nome dele estampado na camisa é o mínimo que posso fazer para homenageá-lo", ressaltou.

Gylmar morreu aos 83 anos de idade, sendo que aniversariou pela última vez no dia 22 deste mês. Após passagem marcante pelo Corinthians, ele foi para o Santos em 1962 e fez parte do maior time da história do clube, no qual foi companheiro de Pelé, Pepe e Coutinho, entre outros. No time santista, ganhou cinco títulos do Paulistão, três Torneios Rio-São Paulo, quatro Taças Brasil, uma vez o Robertão, duas Libertadores e dois Mundiais.