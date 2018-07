Corinthians fará intertemporada em Águas de Lindoia

O principal objetivo será intensificar os treinos físicos nos dez dias em que a equipe ficará concentrada. "Já temos um estágio adiantado de uma equipe montada. Depois, teremos paralelamente alguns jogos amistosos ou até torneios", disse o treinador.

Existe também a possibilidade de o time realizar um amistoso com o Fenerbahce, da Turquia, ou com algum time sul-americano. Há ainda a chance de o Corinthians disputar um torneio curto com os outros três grandes de São Paulo.

Mano disse que vai liberar os jogadores para assistirem aos jogos da seleção brasileira na Copa. "Os ?hermanos? também serão liberados nos horários deles", afirmou, referindo-se aos argentinos Escudero e Defederico e ao paraguaio Balbuena.