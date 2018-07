Corinthians fará treino pré-clássico na arena com a presença da torcida

O Corinthians anunciou que o último treino antes do clássico com o São Paulo será realizado na Arena Corinthians, às 10 horas deste sábado, e não no CT Joaquim Grava, como acontece normalmente. A atividade será aberta para a presença da torcida prestar apoio antes do jogo que será realizado neste domingo, às 11h, no Morumbi. A entrada ao treino será gratuita e os torcedores interessados em ir até a arena, poderão entrar no estádio a partir das 9h, pelo acesso leste, no portão O (setor Norte).

Como tem acontecido nos últimos anos, o clássico será realizado com torcida única. Logo, só terá torcedores são-paulinos no estádio. A atividade neste sábado será importante para Carille confirmar a equipe, já que, desde a partida contra o Racing, na quarta-feira, ele ainda não conseguiu fazer nenhuma atividade no gramado com todos os atletas.

A delegação corintiana voltou para o Brasil na quinta-feira à tarde e os atletas foram liberados para voltar aos treinos na sexta-feira de manhã, quando apenas os reservas foram para o campo. Neste sábado, Carille deve confirmar o time com Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Por causa da peculiaridade do horário do clássico às 11h, a delegação corintiana ficará hospedada em um hotel próximo do Morumbi para o jogo e não no CT Joaquim Grava, como de costume. A ideia é ganhar mais tempo para os atletas descansarem antes da partida.