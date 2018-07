Corinthians faz acordo com Bordeaux e acerta a compra do zagueiro Pablo

O Corinthians acertou nesta terça-feira a compra do zagueiro Pablo, do Bordeaux. Pelo acordo, o time paulista pagará 1,2 milhão de euros (R$ 4,4 milhões) e repassará 15% dos direitos do atacante Malcon para o clube francês. A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pelo Estado por pessoas ligadas à diretoria corintiana

Inicialmente, o Corinthians teria que pagar 3 milhões de euros (R$ 11 milhões) pelo jogador. Mas após semanas de negociações, conseguiu convencer os franceses a ficarem com os 15% de Malcom, que ainda pertenciam ao clube, e mais R$ 4,4 milhões. O atacante foi negociado com o Bordeaux em fevereiro do ano passado, mas o time brasileiro permaneceu com uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador, revelado pelo clube.

Com o fim das negociações, Pablo deverá assinar nos próximos dias um novo contrato válido até o fim e 2021. O time francês tentou envolver o lateral-esquerdo Guilherme Arana na negociação e estava disposto a ceder Pablo e pagar uma diferença em dinheiro, mas os dirigentes corintianos recusaram fazer negócio.

A reunião para selar o acordo ocorreu nesta terça-feira, em São Paulo. O Corinthians deve anunciar o acerto com o defensor nos próximos dias. Pablo se recupera de uma lesão e deverá ficar fora do time por mais cinco semanas. Enquanto isso, a diretoria procura por um reforço para a posição e analisa jogadores da Série B, C e D e atletas que fizeram menos de sete jogos na Série A.