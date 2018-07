Corinthians faz campanha por desaparecidos na estreia no Brasileirão

O Corinthians usará uma camisa especial na estreia no Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 19 horas, contra a Chapecoense. Em homenagem ao Dia das Mães, a ação do time alvinegro tem como objetivo ajudar mães que tenham filhos desaparecidos.

Fotos das crianças e adolescentes com paradeiro desconhecido serão exibidas nas mangas das camisas que serão utilizadas pelos jogadores do Corinthians. Além disso, o nome dos atletas será substituído por um número de telefone para fornecimento de informações sobre os desaparecidos.

Durante a partida entre Corinthians e Chapecoense, os telões e painéis de LED do estádio também vão exibir as imagens dos filhos desaparecidos e o contato telefônico para possíveis denúncias. No domingo, as redes sociais do clube darão sequência à campanha.

O Corinthians chega com a confiança em alta para o Campeonato Brasileiro depois da conquista do título paulista sobre a Ponte Preta, no último domingo, e da classificação à segunda fase da Copa Sul-Americana diante da Universidad de Chile, em Santiago, na quarta-feira.