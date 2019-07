Corinthians faz duas alterações na lista de inscritos da Sul-Americana

O Corinthians fez duas trocas na lista de inscritos para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Saíram o atacante Sergio Díaz e o volante Richard para as entradas de Janderson e do zagueiro Gil.

O time alvinegro volta a campo pela competição continental nesta quinta-feira, às 21h30, quando enfrentará o Montevideo Wanderers pelo jogo de ida. A volta está marcada para o dia primeiro de agosto, no Uruguai.

Será a segunda troca de jogadores que o Corinthians faz na competição. Antes da segunda fase, a comissão técnica fez três alterações. Saíram Romero, meio-campista Thiaguinho e o atacante Gustavo Mosquito para as entradas de Junior Urso, Régis e Matheus Jesus.

Sergio Díaz deixou o Corinthians recentemente. O jogador pertence ao Real Madrid, mas foi emprestado ao Cerro Porteño. Richard foi para o Vasco. Os três primeiros atletas que deixaram a lista inicial também não pertencem mais ao Corinthians. O contrato de Romero terminou no último dia 14 e ele está sem clube. Thiaguinho está emprestado para o Oeste e Mosquito para o Vila Nova.

Depois de dar adeus à Copa do Brasil, eliminado pelo Flamengo, o Corinthians tem a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro para se preocupa no segundo semestre. No Brasileirão, o time alvinegro vem de empate por 1 a 1 com o Flamengo, em casa, e volta a campo no domingo, contra o Forleza.