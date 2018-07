Corinthians faz escala na Alemanha e não sabe local da festa

SÃO PAULO - A cidade de Frankfurt é a última parada dos corintianos campeões mundiais antes deles reencontrarem os membros do bando de loucos que não puderam ir até o Japão e ficaram em São Paulo. Após embarcar em Narita, no Japão, a delegação alvinegra viajou 11 horas até a Alemanha, onde fará uma escala de oito horas. A chegada ao aeroporto de Cumbica está prevista para às 7h (horário de Brasília).

A despeito da enorme organização que envolveu a passagem do Corinthians pelo Japão, ainda não está definida como será a festa de comemoração do título mundial conquistado no domingo com a vitória por 1 a 0 sobre os ingleses do Chelsea. O que se sabe é que os integrantes da delegação corintiana não passarão pelo saguão do aeroporto, em Guarulhos. Eles vão descer do avião na própria pista de pouso e, de lá, pegarão um ônibus fretado, um carro de bombeiros ou um trio elétrico. O departamento de marketing divulgará a programação até o fim desta segunda-feira.

"Inicialmente, nós iríamos até a Ponte da Vila Maria em um carro dos Bombeiros e de lá partiríamos para o Anhembi, mas me passaram que ele não teria sido liberado", afirmou o presidente do Corinthians, Mário Gobbi, à ESPN Brasil, durante a escala, em Frankfurt.

Mesmo ainda sem ter certeza sobre como se dará a festa do bicampeão mundial na chegada ao Brasil, o mandatário corintiano já fez um pedido aos torcedores corintianos.

"Eu peço a todos que a festa seja bonita, que se cuidem para não extrapolarem e causar incidentes. Vamos comemorar sem precisar sofrer qualquer dano", pediu Gobbi.

Vale lembrar que no embarque do Corinthians, há duas semanas, cerca de 15 mil torcedores foram até o aeroporto de Cumbica fazendo uma grande algazarra para empurrar o time rumo ao caneco em terras japonesas. De volta e campeão, o clube sabe que o número de fiéis será ainda maior.