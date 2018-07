Corinthians faz homenagem e se despede de Tite

O treinador mais vitorioso da história do Corinthians se despede neste domingo diante de sua torcida. Simbolicamente, chega ao fim mais uma ‘era Tite’ no Itaquerão. A partida contra o Botafogo, às 16 horas, será marcada por uma série de homenagens a Adenor Leonardo Bacchi, 55 anos, que a partir de desta segunda-feira assume oficialmente a seleção.

Nos telões, vídeos relembrarão as conquistas do treinador, que estará no estádio e receberá uma placa em homenagem pelos títulos conquistados. As camisas dos jogadores terão a mensagem #ObrigadoTite.

O enredo que marca a despedida do treinador começará às 15h20, segundo o Corinthians. Mais de 25 mil ingressos haviam sido vendidos para o jogo, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na terceira passagem, Tite conquistou mais um título Brasileiro (2015) pelo clube – ele já havia conquistado outro em 2011, além de uma Libertadores (2012), um Mundial (2012), uma Recopa (2013) e um Paulistão (2013).

A maneira como o Corinthians conquistou o título Brasileiro do ano passado, com ampla vantagem sobre o Atlético-MG, e com números expressivos (maior número de vitórias, melhor ataque e melhor defesa), levaram Tite à seleção brasileira após a demissão de Dunga.

INTERINO

Neste domingo, time será comandado, mais uma vez, por Fabio Carille. Com o interino no comando, o Corinthians perdeu para o Fluminense por 1 a 0 na quinta-feira. A derrota se deveu mais aos erros de finalização do time do que a ausência de Tite.

Cássio retorna ao gol como titular, uma vez que Walter se machucou e ficará um mês fora do time. Elias também é outro desfalque – ele fraturou uma costela e só volta a jogar em agosto.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, P. Henrique, Balbuena e Uendel; B. Henrique e Rodriguinho; G. Augusto, Guilherme e M. Gabriel; Romero. Técnico: Fábio Carille.

BOTAFOGO: Sidão; Luis Ricardo, Renan Fonseca, E. Silva, Diogo Barbosa; Airton, Bruno Silva, Nuñez e Leandrinho; Neilton e Sassá. Técnico: Ricardo Gomes.

Juiz: Rodolpho Marques (PR)

Local: Itaquerão.

Horário: 16H.

TV: PPV