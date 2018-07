Corinthians faz homenagem e traduz cantos da torcida para linguagem de sinais

O Corinthians, em parceria com a Alcatel, levou três torcedores com deficiência auditiva para assistir a um jogo na Arena Corinthians e vê uma homenagem para eles, como celebração pelo Dia Nacional do Surdo, celebrado na terça-feira, dia 26. Durante o jogo, Cássio, Fagner e Jô apareceram no telão traduzindo alguns cantos da torcida usando a linguagem de sinais.

Os torcedores ficaram surpresos ao ver os jogadores se comunicando com eles e, através de um aplicativo, puderam acompanhar os cânticos dos torcedores na arena alvinegra. A Alcatel é uma das patrocinadoras do clube e lançou um celular com o sistema Giulia, um aplicativo que facilita a comunicação para surdos.

“Sempre vi a torcida cantar. E hoje, eu pude cantar junto com eles! Foi demais!”, disse Sarah, uma das torcedores convidadas para acompanhar a partida. Veja o vídeo dos corintianos sendo homenageados e aprendendo as músicas em linguagem de sinais.