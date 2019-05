Corinthians faz parceria com ESPM e estudantes poderão participar da TV do clube

O Corinthians fechou parceria com o curso de jornalismo da ESPM para produção de conteúdo audiovisual. Os alunos produzirão conteúdo para a TV do clube e também auxiliarão na cobertura de jogos das categorias de base.

Para o presidente Andrés Sanchez a parceria ajudará a compreender melhor as transformações digitais. "É um desafio a produção de conteúdo ao mesmo tempo que é uma oportunidade para um monte de jovens em busca de sua realização profissional".

O supervisor do Centro Experimental de Jornalismo da ESPM, Antonio Rocha Filho, destacou a projeção que esses estudantes poderão ganhar em participar do projeto com o clube paulista. "Além de produzir conteúdo de qualidade para atender as necessidades do mercado, os trabalhos dos alunos ganham visibilidade", disse.

"Oferecemos aos estudantes a oportunidade de vivenciar na prática os conceitos e técnicas estudados em classe", complementou.

A professora Patricia Rangel é quem coordena a produção de três programas diferentes. No "Encontro de Gerações", ex-jogadores relembram momentos marcantes de suas carreiras no clube. O episódio de estreia conta com Basílio, autor do gol do título paulista de 1977, e Dinei, bicampeão brasileiro (1998 e 1999).

No Loucuras do Bando, torcedores do Corinthians relembram histórias inusitadas relacionadas ao time de coração. E no quadro Meu Jogo Inesquecível a Fiel conta quais foram as partidas que marcaram suas vidas.

Na cobertura dos jogos da base, os alunos desempenharão as funções de narrador, repórter e comentarista. Desde outubro do ano passado, eles já participaram da transmissão de oito partidas, entre elas o clássico entre Corinthians e São Paulo pelas semifinais do Campeonato Paulista sub-15.