Corinthians faz penúltimo treino e deve ter quinteto contra o Red Bull Bragantino

O elenco do Corinthians realizou, na manhã desta sexta-feira, o penúltimo treinamento da semana completa de preparação para o jogo diante do Red Bull Bragantino, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O confronto será o último sob o comando do técnico-interino Fernando Lázaro, já que o técnico Vitor Pereira é esperado em São Paulo já neste fim de semana e deve acompanhar a partida direto do estádio.

O interino terá praticamente todo o elenco à disposição. Recuperado de dores no joelho, o atacante Jô realizou o primeiro treino completo nesta semana. Na última quinta, o jogador havia apenas aquecido junto dos companheiros e depois fez trabalho específico com o preparador físico.

A única ausência certa para a partida é o volante Xavier, que está tratando uma lesão muscular na coxa esquerda. Com isso, Fernando Lázaro deverá mandar a campo um time escalado da seguinte forma: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto e Giuliano; Willian e Róger Guedes, com o retorno do quinteto de reforços após oito titulares serem poupados em Ribeirão Preto, diante do Botafogo, na rodada passada.

As atividades desta sexta-feira no CT Dr. Joaquim Grava começaram com aquecimento e, na sequência, Lázaro comandou um treino tático entre os atletas, com exercícios de enfrentamento e posse de bola. A preparação do dia foi encerrada com aprimoramento de bolas paradas defensivas. O último dia de preparação para o jogo será neste sábado, novamente pela manhã.

O Corinthians tenta encerrar uma seca de vitórias contra o Red Bull Bragantino que já dura cerca de dois anos, período em que aconteceram cinco jogos. Foram três empates e duas derrotas para o time de Bragança Paulista. Os dois triunfos do Bragantino, inclusive, aconteceram na Neo Química Arena, palco do jogo deste domingo, às 11h.

Por outro lado, o clube da capital vem de um ótimo desempenho sob comando do interino Fernando Lázaro. Em quatro partidas desde que assumiu após a demissão de Sylvinho, Lázaro venceu três e empatou um jogo. O Corinthians lidera o Grupo A do Paulistão, com 14 pontos somados e um confronto a menos que seus concorrentes na chave: Guarani (10 pontos), Inter de Limeira (sete) e Água Santa (sete).