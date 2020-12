Corinthians faz postagem homofóbica contra o São Paulo, que relembra combate ao preconceito

O Corinthians fez uma postagem homofóbica em seu perfil no Twitter nesta terça-feira. Ao responder a um seguidor sobre a invencibilidade no clássico contra o São Paulo na Neo Química Arena, o clube publicou uma foto de panetone para falar sobre o Morumbi. A relação entre Morumbi e panetone na provocação homofóbica é que o estádio do São Paulo "é cheio de frutinhas", assim como o tradicional doce natalino.

A mensagem foi apagada pouco depois. No entanto, o perfil do São Paulo rebateu a provocação homofóbica ao lembrar a campanha realizada pelos clubes em agosto de 2019. Na época, o Corinthians compartilhou uma mensagem contra os gritos homofóbicos nos estádios. Nesta terça, o São Paulo repostou a publicação corintiana e questionou se "não era no dia-a-dia" o combate ao preconceito, referindo-se ao texto original publicado pelo Corinthians em 2019.

Após apagar a publicação homofóbica, o Corinthians fez uma postagem para se desculpar. "Caros torcedores, infelizmente um colaborador nosso se referiu ao estádio do Morumbi com uma piada homofóbica neste tarde, por completa ignorância do sentido. Como o post é totalmente incompatível com a missão do Corinthians, foi apagado. Pedimos sinceras desculpas pelo ocorrido", escreveu o clube.

Não era no “dia-a-dia”? https://t.co/ozdfFtyOAm — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 15, 2020