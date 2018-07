Corinthians faz primeiro treino nos Estados Unidos

O elenco do Corinthians chegou nesta quinta-feira aos Estados Unidos para fazer parte da sua pré-temporada e disputar o torneio amistoso Florida Cup. Após escala em Santo Domingo, na República Dominicana, os jogadores desembarcaram em Miami pela manhã e depois foram de ônibus até Fort Lauderdale, onde o time fica até segunda-feira.

Na chegada ao hotel, a delegação sub-20 da seleção do Canadá, que está hospedada no mesmo local, aproveitou para tietar os jogadores do Corinthians e tirar fotos com os brasileiros. Em Fort Lauderdale, o Alvinegro vai usar as instalações do Strikers, clube recém-adquirido por um grupo de empresários brasileiros, entre eles Ronaldo Fenômeno.

Apesar da longa viagem com mais de nove horas de duração, os jogadores foram a campo nesta quinta-feira e realizaram o primeiro treino em solo americano. Emerson Sheik sofreu um corte na cabeça após choque com Uendel e deixou a atividade. Na segunda-feira o time vai a Orlando, onde enfrenta o Colônia, da Alemanha, no dia 15. Depois a equipe viaja para Jacksonville e encara o Bayer Leverkusen no dia 17.

DE VOLTA

O volante Guilherme Andrade, emprestado ao Sport, foi devolvido ao Corinthians porque sofreu uma lesão de menisco no joelho direito logo no seu primeiro treino no time pernambucano. O jogador terá de ser operado e fará o tratamento no Corinthians.