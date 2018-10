Corinthians faz promoção de ingressos para jogo contra o Flamengo

O Corinthians começou a venda de ingressos para o duelo com o Flamengo na sexta-feira, às 21h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará a estreia da terceira camisa, que homenageia o ídolo Ayrton Senna.

Os ingressos estão com preços promocionais. As entradas para quem não é sócio-torcedor podem ser adquiridas pelo site ingressoscorinthians.com.br e variam entre R$ 50 e R$ 70. Os bilhetes para quem faz parte do Fiel Torcedor já estão disponíveis desde a última semana, com entradas a partir de R$ 30.

A nova terceira camisa do Corinthians em homenagem ao tricampeão mundial Ayrton Senna ganhou repercussão internacional nos últimos dias. O manto virou notícia em diversas partes do mundo após a divulgação oficial.

Nos veículos internacionais, a camisa corintiana recebeu diversos elogios. "Uma pintura", definiu o jornal Clarín. Um jornalista argentino chegou a revelar que se emocionou e foi as lágrimas com o uniforme.

Senna inspirou o modelo que traz 41 faixas em alusão aos 41 triunfos do brasileiro na Fórmula 1. Nas cores preto e bronze, o uniforme pode ser adquirido pelos torcedores nas lojas oficiais do clube por R$ 199.

O Corinthians ocupa a nona colocação na tabela do Campeonato Brasileiro com 35 pontos, a seis da zona de rebaixamento. A partida contra o Flamengo, além de afastar o time da degola, serve também como último preparativo antes do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, dia 10, no Mineirão.