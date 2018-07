Corinthians faz proposta de 40 milhões de euros por Tevez

A proposta é de 40 milhões de euros (88 milhões de reais), que seriam pagos em quatro vezes, segundo uma fonte do clube. A ideia do Corinthians é pagar os ingleses com o dinheiro recebido anualmente pelos direitos de televisão, cerca de 100 milhões de reais por ano.

Tevez, que foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2005 e atualmente disputa a Copa América pela seleção argentina, já deixou claro que pretende deixar a equipe inglesa e retornar ao futebol sul-americano para ficar mais perto de sua família.

"Quando eu estive na Argentina, falei com o representante do Tevez. Ele tem interesse em voltar para a América do Sul e o Corinthians fez uma proposta", disse Sanchez em entrevista coletiva. "Caso a negociação se concretize, o contrato com Tevez será de no mínimo 4 anos."

Como a janela de transferências para jogadores do exterior atuarem no Campeonato Brasileiro fecha no próximo dia 20, o presidente do clube declarou que o desfecho da negociação deve ser rápido.

"Agora depende do Manchester City. A contratação está próxima, mas se até domingo não anunciarmos oficialmente, dificilmente ele virá esse ano", declarou Sanchez.

De acordo com a rede britânica BBC, o Manchester rejeitou a proposta.

O argentino de 27 anos, que foi contratado pelo Corinthians no final de 2004 do Boca Juniors, teve uma boa passagem pelo time paulista, coroada com a conquista do título brasileiro de 2005.

Na semana passada, Tevez, capitão do City, enviou um comunicando à imprensa britânica dizendo que gostaria de deixar o time inglês por razões pessoais. O argentino argumentou que viver longe de suas filhas é muito complicado e que ele quer estar mais perto delas.

Tevez, que trocou o Manchester United pelo rival City em 2009, havia dito em dezembro que gostaria de sair da equipe, mas dias depois retirou seu pedido para ser transferido.

"Espero que as pessoas entendam as circunstâncias difíceis que tenho vivido nos últimos 12 meses em relação à minha família", disse ele na nota.

Depois do Corinthians, Tevez foi jogar no West Ham United e ajudou o time inglês a evitar o rebaixamento, antes de ser negociado com o Manchester United.

Artilheiro do Campeonato Inglês na temporada passada, com 20 gols, o argentino tem sido ligado também a clubes da Itália e Espanha.

(Por Tatiana Ramil)