Corinthians faz proposta para recontratar Tevez

SÃO PAULO - O Corinthians quer recontratar o atacante argentino Carlitos Tevez e já fez uma proposta. A negociação é por empréstimo e foi aberta pelo agente do jogador, o iraniano Kia Joorabchian, e o presidente Andrés Sanchez, ex-parceiros de negócios na conturbada parceria com a MSI.

"É um velho desejo do Carlitos e vamos trabalhar nele", diz Joorabchian, sobre a possibilidade de ter o argentino no Brasil. O negócio está sendo intermediado pelo advogado Adrian Ruoco e significaria uma reaproximação oficial entre Sanchez e o iraniano - o presidente corintiano disse, quando assumiu o cargo, que evitaria fazer negócios com Kia.

Tevez ainda tem contrato com o Manchester City, da Inglaterra, e está na Argentina com a seleção de seu país na disputa da Copa América. Já declarou que não voltará para lá e quer ficar na América do Sul. O Santos chegou a procurá-lo, mas a negociação não passou de conversas iniciais.

No Corinthians, Tevez, atualmente com 27 anos, chegou em 2005, vindo do Boca Juniors, e saiu em 2006. Foi o ícone da parceria com a MSI e ídolo dos torcedores na conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano. Fez 47 jogos e marcou 31 gols.