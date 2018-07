Corinthians faz sondagem pelo atacante colombiano Tréllez, do Vitória

O Corinthians fez uma sondagem ao Vitória pela contratação do atacante colombiano Santiago Tréllez, um dos dos destaques do time baiano no Campeonato Brasileiro. A resposta, no entanto, não foi das mais animadoras. O autor de dez gols no torneio tem contrato até o final de 2018 e só sairia por alta compensação financeira.

+ Tréllez comenta agressão de Rodrigo e afirma: 'Pensei em bater nele'

O Corinthians acenou com uma troca de atletas. O meia Marlone, que está emprestado ao Atlético Mineiro, pode ser uma opção.

Tréllez seria um plano B, caso não se concretizem as conversas com Júnior Dutra, do Avaí. A equipe quer fortalecer fisicamente todos os setores da equipe para os confrontos da Libertadores. Carille quer tornar o time mais encorpado.

Na última rodada, o colombiano esteve envolvido em um lance polêmico na partida Ponte Preta. Vítima da “mão boba” do zagueiro Rodrigo, o atacante não revidou e viu o rival ser expulso. Na etapa final, fez dois gols e garantiu a vitória do time baiano, resultado importante na luta contra o rebaixamento.