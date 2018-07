Corinthians faz sua despedida do Pacaembu contra o Flamengo

SÃO PAULO - O Corinthians deu início nesta quinta-feira à venda dos ingressos para a partida contra o Flamengo, no próximo dia 27. O jogo será o primeiro do time alvinegro em casa no Brasileirão, mas não é esse o principal atrativo do confronto. Segundo a diretoria corintiana, será o último compromisso da equipe no Pacaembu.

A despedida do Corinthians do Paulo Machado de Carvalho ocorrerá quase 74 anos depois da estreia no estádio, ocorrida no dia 27 de abril de 1940. Naquela ocasião, o time corintiano bateu o Atlético-MG por 4 a 2. O atacante Servílio marcou o primeiro gol da equipe no Pacaembu.

Inicialmente, a venda das entradas para o jogo contra o Flamengo é exclusiva para os associados ativos do programa Fiel Torcedor. De acordo com o clube, o fechamento da venda online para os sócios do programa ocorrerá no dia 22. A comercialização nas bilheterias começará no dia seguinte. Nesta temporada, o time comandado por Mano Menezes disputou sete partidas no Pacaembu, com três vitórias, três derrotas e um empate. O Corinthians marcou 12 gols e a defesa sofreu nove. A média de público foi de 15.733 torcedores por partida - baixa para os padrões do clube, refletindo a decepcionante campanha da equipe no Estadual.

Após a despedida do Pacaembu, o Corinthians passará a mandar seus jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil no Itaquerão, que será inaugurado no dia 10 de maio. A primeira partida oficial no estádio que receberá a abertura da Copa do Mundo será contra o Figueirense, no dia 17, pela quinta rodada do Brasileirão.