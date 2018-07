Corinthians faz sua maior renda na história: R$ 3.029.801,70

SÃO PAULO - O Corinthians levou ao Itaquerão neste domingo público semelhante ao do Pacaembu (36.123 pagantes) em dias de lotação máxima, ma já alcançou a maior renda de sua história, com R$ 3.029.801,70. O problema é que em vez de comemorar a arrecadação recorde o ex-presidente Andrés Sanchez precisou comentar sobre o protesto que parte da torcida fez contra o alto preço do ingressos.

"Não gosto de ser aplaudido nem xingado nem vaiado. Mas infelizmente, menos de R$ 35 não vai dar para cobrar pelo ingresso", afirmou Andrés. "Não é barato manter uma arena como essa e ter um time forte. Mas vamos fazer alguns ajustes, para cima e para baixo", disse o dirigente.

Ao fim da partida, parte dos torcedores organizados do Corinthians, os que geralmente pagam R$ 35 pelo ingresso com desconto do Fiel Torcedor, criticou a política de preços da Arena Corinthians. "Andrés, aqui não tem burguês", "A gente quer ingresso mais barato."

O bilhete mais em conta para os setores atrás dos gols custou R$ 50. Com o desconto do Fiel Torcedor de 30%, o preço cai para R$ 35. Por outro lado, houve um ajuste de preços maior na parte intermediária, setor Leste Inferior, com preços cheios de R$ 180. No Pacaembu, a cadeira laranja (no meio do campo) custava R$ 70.

A tendência é que, depois da Copa do Mundo, os preços sejam reduzidos. O Corinthians alegou que o jogo deste domingo, por ser inauguração do estádio, exigia um preço maios caro em alguns setores. Assim que as arquibancadas provisórias forem liberadas o preço do bilhete também deve cair.

RENDAS

A maior renda do Corinthians antes do jogo deste domingo havia sido atingida no jogo de oitavas de final de Libertadores contra o Flamengo, em 2010, no Pacaembu. O clube arrecadou R$ 2,9 milhões. As maiores rendas do Corinthians sempre estiveram ligadas às fases decisivas das Libertadores de 2010, 2012 e 2013. No recorde de 2010, na partida contra o Flamengo, o jogo foi visto por 35.561 pagantes.

O preço dos bilhetes para o jogo contra o Figueirense neste domingo sofreu aumento de até 350% em comparação com os praticados no Pacaembu. Os mais prejudicados foram os que participam do plano Minha História, que pagam R$ 600 de anuidade. No Pacaembu, esses sócios pagavam R$ 70 o ingresso (cadeira laranja). No Itaquerão, para esse torcedor comprar uma entrada compatível (no meio de campo), ele tinha duas opções: leste inferior (R$ 180) ou oeste inferior (R$ 250). Os ingressos mais baratos para o jogo custavam de R$ 50 (atrás dos gols, setor norte ou sul) a R$ 400 (área vip).

MAIORES RENDAS

Corinthians 2x1 Flamengo (maio de 2010 - Libertadores): R$ 2.949.424,00

Corinthians 2x1 Vasco (maio de 2012 - Libertadores): R$ 2.723.055,00

Corinthians 1x1 Boca Juniors (maio de 2013 - Libertadores): R$ 2.709.112,50

Corinthians 1x1 Santos (junho de 2012 - Libertadores): R$ 2.599.702,50

Corinthians 2x0 Boca Juniors (julho de 2012 - Libertadores): 2.580.912,50