Corinthians faz treino descontraído antes de 'decisão' contra o Cruzeiro

O Corinthians chega à última rodada do Campeonato Brasileiro pressionado, precisando vencer o Cruzeiro para ainda tentar disputar a Copa Libertadores do ano que vem. Para tentar relaxar o elenco, entretanto, o técnico Oswaldo de Oliveira liberou o time para um rachão no treino deste sábado, o último do ano.

Na atividade, no CT do Parque Ecológico, os jogadores demonstraram descontração. Até o único momento dedicado a treino tático teve como desfecho uma brincadeira entre Gustavo e Léo Jabá.

Oswaldo de Oliveira já havia confirmado o time com: Walter; Fagner, Vilson, Balbuena e Uendel; Cristian, Camacho, Marlone, Romero, Rodriguinho; Guilherme. A viagem para Belo Horizonte, porém, vai contar com 23 jogadores. Só Danilo, que passou por cirurgia, desfalca o time. Os atletas que não foram relacionados foram liberados para as férias, entre eles Yago, Rildo e Bruno Paulo.

O Corinthians tem 55 pontos, um a menos que Botafogo e Atlético-PR, que enfrentam Grêmio e Flamengo, respectivamente. Os três times brigam por duas vagas. Para atingir o objetivo, o Corinthians precisa vencer e torcer para que Botafogo ou Atlético-PR não vençam. O time de Oswaldo pode até se classificar com um empate, desde que a equipe gaúcha não seja derrotada pelos cariocas.