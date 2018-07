Corinthians está apalavrado com Jô e Raphael Veiga

Já pensando no planejamento para 2017, o Corinthians continua de olho no mercado de transferências. O time paulista está apalavrado com o meia do Coritiba, Raphael Veiga, e com o atacante Jô, que tem contrato com o Jiangsu Suning, da China, somente até o fim do ano. As negociações são tratadas pelo próprio presidente Roberto de Andrade, ainda sem o sinal positivo de seu novo treinador.

O jogador da equipe paranaense vem se destacando no Campeonato Brasileiro. Aos 21 anos, Veiga possui dois gols e três assistências. Suas atuações despertaram o interesse não só do Corinthians, mas também de outros clubes como Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Com contrato válido até o fim da próxima temporada, sua multa rescisória é de R$ 9,7 milhões para o mercado nacional. Ciente da possibilidade de perder o atleta e dono de 60% dos direitos econômicos - o restante pertence ao Audax-SP -, o Coritiba busca uma renovação contratual.

Jô é cria do "terrão" do Parque São Jorge, tendo jogado profissionalmente pela equipe entre 2003 e 2005, até ser negociado com CSKA, da Rússia. No Brasil, seu último time foi o Atlético-MG, por quem conquistou a Libertadores. Já pelo Jiangsu Suning, realizou 24 jogos, com nove gols. Desde julho, entretanto, está fora dos planos dos chineses.

No fim de setembro, a diretoria comandada por Roberto de Andrade acertou com o primeiro reforço para a temporada de 2017. Trata-se do atacante Luidy, que defende o CRB, na Série B do Campeonato Brasileiro. Com 45 pontos, o Corinthians ocupa o nono lugar do Campeonato Brasileiro e sonha com vaga no G-6, que o levaria para a disputa da Libertadores em 2017.