Corinthians fecha com primeiro reforço para 2017

A diretoria do Corinthians fechou nesta quinta-feira a primeira contratação para a próxima temporada. O atacante Luidy, de 20 anos, do CRB, autor de seis gols na Série B do Brasileiro, é o primeiro reforço para 2017. O vínculo deve ser por quatro anos, mas como como as inscrições para a Série A estão encerradas, o jogador só deve se apresentar ao fim da temporada.

O atacante vai custar R$ 1,2 milhão ao Corinthians por 70% dos direitos econômicos. Segundo o presidente do clube alagoano, Marcos Barbosa, mais equipes estava interessadas no jogador. "O Sport queria pagar em dez parcelas de R$ 50 mil. O Santos, o Grêmio e o Inter queriam de graça. Espero que ele faça muito sucesso no Corinthians, sendo negociato até para o exterior depois", disse dirigente à Rádio Gazeta.

No entender da comissão técnica corintiana, Luidy tem boas perspectivas de revenda para equipes da Europa no futuro por ser um atacante veloz e que atua pelas pontas. O setor ofensivo tem sido um dos pontos fracos da atual equipe. Os jogadores do setor ficaram três meses sem marcar gols, jejum encerrado por Romero na última quarta, com gol sobre o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.