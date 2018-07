Corinthians fecha contratação de Weldinho, do Paulista O Corinthians anunciou nesta quinta-feira a contratação do seu segundo reforço vindo do Paulista de Jundiaí na temporada. Depois do volante Nenê Bonilha, que chegou no mês passado, agora é a vez do lateral-direito Weldinho ser confirmado para a disputa do Campeonato Brasileiro.