Corinthians fecha contrato de R$ 40 mi para estádio com empresa alimentícia

SÃO PAULO - O Corinthians fechou o maior contrato de parceria para seu estádio. Nesta quarta-feira foi assinado o contrato com a Diverti Arena, empresa do grupo que é dono do Bar Brahma, Parrilla Bar, José Menino, Torcedor, entre outros empreendimentos, em São Paulo. O investimento na arena será de R$ 40 milhões em um contrato que tem duração de dez anos.

Com o acerto, o clube praticamente fechou todas as concessões que tinha disponível. Restam agora negociações para duas lojas de roupa e quiosques que não vendem produtos alimentícios. O acerto também é uma vitória política de Andrés Sanchez, ex-presidente do clube e responsável pelas obras do estádio. O dirigente vinha sendo criticado pela demora em fechar as parcerias.

O negócio envolve a operação de quatro restaurantes (sendo dois deles Sports Bares), 13 bares nas áreas vip e mais 62 bares espalhados em outros cantos do estádio. Isso significa 79 pontos de vendas de alimentação. Outro detalhe do acerto é que a empresa não terá direito à exclusividade de marcas, ou seja, o Corinthians ainda pode negociar isso e ganhar pelo menos R$ 11 milhões por ano em novos contratos.

Na partida diante do Figueirense, a Diverti Arena já trabalhou na Arena Corinthians, mas de forma ainda precária. Também vai manter o serviço no confronto contra o Botafogo, dia 1º de junho. Com o investimento que vai fazer, a empresa vai executar todos os projetos já pensados para o estádio, como montar a cozinha central e as cozinhas nos andares, além de fazer um vestiário para 400 funcionários. A expectativa é que até janeiro tudo esteja pronto e em pleno funcionamento.

A empresa, por exemplo, faz parte do grupo que opera o camarote da Brahma no carnaval. Na Arena Corinthians, ela vai oferecer cardápios específicos para cada faixa de ingresso da arena, como itens mais básicos para os setores populares e um cardápio gourmet para as áreas vips. Também vai operar todos os eventos realizados no estádio em Itaquera.