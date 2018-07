Corinthians fecha novo patrocínio pontual para decisão da Libertadores

SÃO PAULO - O Corinthians acertou com um novo patrocinador pontual e irá faturar ainda mais do que o inicialmente previsto com a sua passagem à final da Copa Libertadores. O clube fechou com a Bombril, que exibirá a sua marca no ombro dos uniformes da equipe corintiana nos dois confrontos diante do Boca Juniors. O primeiro será na próxima quarta-feira, em Buenos Aires.

O clube ainda não oficializou o acordo e nem divulgou os valores que receberá pelo patrocinador, mas está conseguindo obter boas receitas com a boa participação dos corintianos nesta Libertadores. Para os duelos contra o Santos, pela semifinal, o time fechou com a Iveco, que pagou R$ 800 mil por confronto diante dos santistas para ter o seu nome estampado na parte frontal do uniforme corintiano.

Agora, para voltar a ter a sua marca exibida nas finais diante do Boca, a Iveco pagará R$ 1 milhão por duelo da decisão. Contra o Santos, o Corinthians ainda exibiu a Fisk (na parte inferior da camisa) e a Marabraz (nas mangas) - este também um patrocinador ocasional.

No clássico contra o Palmeiras, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o clube não terá a Iveco e a Bombril exibidos na sua camisa, pois eles foram acordos fechados apenas para jogos da Libertadores. No duelo, a equipe mostrará no espaço mais nobre da sua camisa o nome da ONG "SOS Mata Atlântica", que não pagará nada para exibi-lo.

No duelo passado do Brasileirão, contra a Ponte Preta, em Campinas, o Corinthians já havia feito um acordo nos mesmos moldes ao exibir na frente da sua camisa o nome da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).