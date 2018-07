Corinthians fecha parceria com equipe do Tigres, do Rio

O Corinthians assinou uma parceria com o Tigres do Brasil, time da Primeira Divisão do Campeonato Carioca. Pelo acordo, o Alvinegro terá direito de prioridade na contratação de atletas da equipe do Rio e também receberá jogadores da base. Atletas que não estiverem sendo aproveitados no Parque São Jorge poderão ser emprestados ao Tigres.

"A gente vem conversando há alguns meses, conhecemos o Tigres, não dá nem para explicar a estrutura deles, é brilhante. As comissões dos dois lados vão conversar para montar uma equipe para o Estadual do Rio, revelar jogadores e gerar frutos", diz Eduardo Ferreira, diretor-adjunto de Futebol do Corinthians.

A parceria é apenas técnica e não envolve valores financeiros entre os dois clubes. “Sou deputado federal, tenho ótima relação com o Andrés Sanchez (superintendente de futebol do Corinthians). O Tigres não vem aqui buscar 'parceria Robin Hood', isso não vai ter custos. Cada jogador do Tigres terá prioridade do Corinthians. Os que não estiverem disputando campeonato pelo Corinthians podem defender o Tigres", explicou Washington Reis, diretor executivo do Tigres.

O Tigres é de Xerém, distrito de Duque de Caxias. O estádio do clube é o De Los Larios, com capacidade para 6 mil pessoas.