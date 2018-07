Corinthians fecha patrocínio com rastreadora de veículos

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira que fechou mais um contrato de patrocínio para o restante da temporada. A Carsystem, empresa nacional de rastreamento e recuperação de veículos, vai estampar sua marca na região dos ombros do uniforme corintiano até o fim do ano. O valor desse novo acordo não foi divulgado pelo clube, que anunciou a parceria em nota publicada no seu site oficial.

Em busca de mais recursos para o clube, o Corinthians procurava há alguns meses um patrocinador para essa parte do uniforme. Agora, com o acordo fechado, a Carsystem vai exibir sua logomarca já a partir deste sábado, quando o Corinthians recebe o Bahia, no Itaquerão, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes de fechar com a Carsystem, o Corinthians já exibia outras quatro marcas no seu uniforme: Caixa Econômica, que é o patrocinador principal do clube, com pagamento anual de R$ 30 milhões; Nike, sua fornecedora de material esportivo; Escola de Idiomas Fisk; e a empresa de telefonia celular TIM.